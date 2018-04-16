Новейший ледокол «Илья Муромец» начал испытания во льдах Баренцева моря

На ледовые испытания «Илья Муромец» вышел 12 апреля.

"Новейший дизель-электрический ледокол СФ «Илья Муромец» приступил к ледовым испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений", — сказал Серга.

По его информации, толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 сантиметров; его сплоченность составляет 9-10 баллов. «Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск », — пояснил представитель СФ.

Он отметил, что применение ледокола «Илья Муромец» значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ при выполнении задач в Арктике. «Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году», — добавил Серга.