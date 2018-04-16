Новейший ледокол «Илья Муромец» начал испытания во льдах Баренцева моря 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новейший ледокол Северного флота (СФ) "Илья Муромец" приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
На ледовые испытания «Илья Муромец» вышел 12 апреля.
"Новейший дизель-электрический ледокол СФ «Илья Муромец» приступил к ледовым испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений", — сказал Серга.
По его информации, толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 сантиметров; его сплоченность составляет 9-10 баллов. «Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск», — пояснил представитель СФ.
Он отметил, что применение ледокола «Илья Муромец» значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ при выполнении задач в Арктике. «Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году», — добавил Серга.
Ледокол «Илья Муромец» построен на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину — 85 метров, ширину — около 20 метров. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.