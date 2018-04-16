Налет на Сирию: Французский «Скальп» оказался точнее «Томагавка»

Пентагон отчитался перед налогоплательщиками, на что были потрачены 130,3 млн долларов. Столько стоят 66 крылатых ракет «Томагавк» морского базирования и 19 ракет авиационного базирования AGM-158B JASSM-ER, которые были использованы во время обстрела Сирии ночью 14 марта. Однако эту цифру необходимо умножить на изрядный по величине коэффициент, учитывающий использование во время акции с сомнительными результатами мощной военной техники.

В операции принимали участие американские ракетный крейсер типа Ticonderoga (30 ракет), два эсминца типа Arleigh Burke (в сумме 30 ракет) и подводная лодка типа Virginia (6 ракет). Это только с моря. В воздух были подняты два стратегических бомбардировщика B-1B (19 ракет «воздух-поверхность), которых сопровождали истребители F-15 и F-16.

Вклад Франции в вероломную операцию был меньше — 21,6 млн долларов. Фрегат типа FREMM выпустил три новых крылатых ракеты MdCN, пять истребителей Rafale — 9 ракет Scalp-EG.

Самыми прижимистыми оказались британцы, которые и затеяли фейковую чехарду с отравляющими, но никого не отравившими веществами. Их четыре истребителя-бомбардировщика Tornado выпустили восемь крылатых ракет Storm Shadow общей стоимостью в 11,2 млн долларов.

При этом в воздух поднимался как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и у правления, а также неясно для чего — самолет-заправщик.

Итого было израсходовано 105 ракет, что практически не расходится с данными, приведенными Генштабом России , который сообщил о 103 ракетах. И 71 из них не достигла своей цели. Это был либо перехват противоракетами, либо авария, либо устранение ракет каким-либо иным способом, о чем чуть ниже.

Вполне понятно, что Пентагон заявил, что все ракеты отработали нормальным образом, ни одна из них не была потеряна. В результате получилась ложь в квадрате. Якобы с помощью 22 крылатых ракет был уничтожен склад химического оружия. Если бы оружие там было, то в результате повреждения емкостей с ним разразилось бы катастрофа очень значительных масштабов. Однако каким образом удалось достичь при подрыве 105 ракет практически нулевых потерь у защищавшейся стороны — это находится вне компетенции логики. Были лишь ранены три гражданских сирийца.

Особого внимания заслуживает заявление американского командования, что большинство пусков противоракет было произведено уже после того, как все атакующие ракеты достигли своих целей. Тут без комментариев.

Не только российский Генштаб, но и военное ведомство США сообщило, что в отражении ракетного нападения российские зенитно-ракетные комплексы участия не принимали. Сирийцы обошлись имеющимися у них в наличии ЗРК советской разработки С-125, С-200, „Бук“, „Квадрат“ и „Оса“. Причем и произведены они были по большей части еще в Советском Союзе.

Правда, Россия в этом десятилетии поставила Сирии 36 боевых машин зенитного ракетно-артиллерийский комплекса „Панцирь-С1“. Это современный комплекс, который значительно лучше способен перехватывать крылатые ракеты, чем С-125, принятый на вооружение в 1961 году. Однако дальность перехвата „Панциря“ не превышает 20 км, в связи с чем он не может контролировать ситуацию на площадях больших размеров. Его предназначение — охрана объектов. Можно предположить, что сирийцы выбрали для более надежной защиты более важные объекты, чем те, по которым велась стрельба, которая должна была продемонстрировать силу американской военной машины. Но, как говорил Черномырдин, получилось как всегда.

Вполне понятно, что маршруты и ракет, и истребителей были проложены так, чтобы не входить в зону ответственности „Панциря“.

Успешные действия сирийской ПВО объясняются тремя обстоятельствами. Во-первых, российские военные передавали сирийцам информацию, получаемую более совершенными РЛС. И не только РЛС. В Сирии эффективно используется разведывательный комплекс радиоэлектронной борьбы „Москва-1“. Работая в пассивном режиме, он собирает информацию об источниках электромагнитного излучения в радиусе 400 км. Эта информация передается в центры управления ПВО/ПРО.

Во-вторых, несомненно, отработали наилучшим образом российские комплексы радиоэлектронной борьбы, находящиеся в Сирии. Как это было во время предыдущего налета, когда большая часть „Томагавков“, выпущенная с эсминца, „заблудилась“ и рухнула вдали от намеченных целей, порой прямо в море. Дело в том, что совершенно ошибочно считается, что „Томагавк“ невозможно ни ослепить, ни насильно скорректировать его траекторию. Его головка самонаведения не инфракрасная, то есть ее бесполезно слепить лазером. И не радиолокационная, помехи ей не страшны. В ней используется оптоэлектронная система, которая отслеживает полет, сравнивая рельеф местности с картой рельефа, заложенной в памяти ракеты.

Однако ГСН начинает работать на финальном участке полета. На маршевом участке работает инерциальная система управления с коррекцией от сигнала GPS. И в этот момент можно глушить спутниковый сигнал, что приводит к полной потере ориентации ракеты и ее падение без подрыва боевой части.

Необходимо сказать, что „Томагавк“ имеет и еще один существенный недостаток. За счет крайне низкой контрастности рельефа тундры или пустыни его применение в этих зонах крайне неэффективно.

Крылатая ракета морского базирования „Томагавк“ имеет дальность 1600 км, круговое вероятное отклонение от цели — 10-15 м. Масса БЧ — 340 кг. Максимальная скорость — 880 км/ч.

Россия располагает в Сирии следующими мобильными комплексами РЭБ — „Красуха-4“ и „Борисоглебск-2“. Наиболее мощным комплексом является „Красуха-4“, он подавляет все электромагнитные сигналы, включая спутниковые, в радиусе 300 км. Несколько комплексов способно накрывать защитным зонтиком значительные площади. Действие „Красухи“ было продемонстрировано и в январе этого года, когда была отражена атака на российские базы беспилотников террористов с американской начинкой в виде взрывателей для бомб и навигационной аппаратуры. Так что заслуга „Красухи-4“ в потере ориентации американскими ракетами очевидна.

В-третьих, вышеперечисленные ЗРК „советского розлива“, которыми пользовались сирийские военные при отражении атаки, не столь и стары, и не столь „немощны“. Да, комплекс С-125 был принят на вооружение в СССР в 1961 году. Но сирийцам в 2008 году были поставлены комплексы последней модификации „Печора-2М“, с новой ракетой и с аппаратурой РЭБ, обеспечивающей защиту от противорадиолокационных ракет. Его испытания с целью создания экспортных комплексов проходили в 2007 году.

Комплекс способен поражать малозаметные цели (ЭПР 0,1 кв.м.) имеющие скорость 1000 м/с, летящие на высотах от 20 м до 20 км и на удалении до 32 км. Он способен работать в любое время суток, получая целеуказание не только от своей РЛС, но и от внешних станций. Дивизион одновременно сопровождает до 16 целей. То есть, как говорится, это самое то против хваленых „Томагавков“, обладающих посредственными летными характеристиками.

С-200 — это комплекс дальнего действия, вряд ли он способен наилучшим образом сражаться с низколетящими крылатыми ракетами. Однако современные истребители перехватывает нормально. В феврале этого года этот комплекс сбил израильский F-16.

А вот имеющийся у сирийцев „Бук-М2Э“ — это ЗРК средней дальности уже российской разработки, принятый на вооружение в 2008 году. Работает на высотах от 15 м до 25 км и на дальности до 45 км. Вероятность поражения крылатой ракеты одним выстрелом — 0,7-0,8. Максимальная скорость ракеты — 1550 м/с, цели — 1100 м/с. Поставки Сирии 18-и комплексов были завершены в 2013 году. А до этого были поставлены ЗРК „Бук-М1“ разработки 80-х годов. Скорость ракеты у них меньше — 800 м/с. А вероятность поражения крылатой ракеты одним выстрелом — 0,4-0,6. Так что сирийцам есть, чем сбивать американские и прочие крылатые ракеты.

В том числе и авиационную ракету AGM-158B JASSM-ER, боевое использование которой состоялось впервые. От базовой модификации ее отличает увеличенная с 360 км до 980 км дальность. Ее вполне можно было бы называть одной из модификаций „Томагавка“, поскольку всё очень сильно похоже. Тот же самый метод наведения на цель — инерциальная система с коррекцией от сигнала GPS и обзором рельефа местности. Правда, добавлена еще и инфракрасная ГСН. Точность выше. Максимальная скорость — 1000 км/ч. Масса БЧ — от 435 кг до 450 кг в зависимости от назначения. Масса ракеты — 1020 кг, длина — 4,3 м. Использованные в налете ракеты отличаются только по дальности от базовой версии, запущенной в серийное производство в 1998 году.

Французская крылатая ракета воздушного базирования Scalp-EG и британская Storm Shadow — это одна и та же ракета совместной франко-британской разработки. Просто англичане и французы называют ее по-своему. По управлению она аналогична американской AGM-158В. Все абсолютно то же самое. По дальности уступает AGM-158А — 250 км. Скорость такая же. Высота полета 30-40 м. Масса БЧ — 450 км.

Как видим, все вышеперечисленные ракеты обладают одним и тем же слабым местом, благодаря чему для ПВО Сирии, поддержанной российскими системами РЭБ, они не имеют практических отличий.

И, наконец, новая французская ракета морского базирования MdCN (ее иногда обозначают как NCM в соответствии не с французской, а английской аббревиатурой). Ее производство началось 2 года назад. Существует мнение, что французские конструкторы пытались воссоздать российский „Калибр“. Однако если судить по рассекреченным параметрам, до него не дотянули. Дальность достигает 1000 км против 2600 км у „Калибра“. Масса ракеты — 1400 кг, длина — 6,5 м. Масса БЧ — 300 кг. Скорость дозвуковая с огибанием рельефа местности. О способе наведения на цель ничего не известно. Стоит MdCN существенно выше, чем описанные выше ракеты, цена которых находится в пределах от 0,85 млн до 1,5 млн долларов. Министерство обороны Франции закупает их по 2,5 млн евро за штуку.

Вполне возможно, эта ракета обладает большими возможностями преодолевать противоракетную оборону, и все три MdCN, выпущенные с борта фрегата D653 Languedoc, достигли цели. Американцам по этой части похвастаться нечем. Вероятно, в понедельник в Пентагоне состоится экстренное заседание, на котором будет произнесено изрядно матерных слов.

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