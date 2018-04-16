Политолог: учения РФ на Балтике запустили в Швеции «национальную забаву»

При освещении российских военных учений на Балтике шведские СМИ прибегли к дезинформации и вызвали панику среди жителей страны, пишет Blekinge Läns Tidning.

Помимо статей с заголовками «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике», СМИ распространяли ложную информацию о том, что Россия проводила военные тренировки в 15 километрах от шведского побережья. Как отмечает издание, это означало бы, что стрельбы велись на территории Швеции , границы которой простираются на 22 километра от ее берегов. Отмечается, что маневры сами по себе были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

Россия с 4 по 6 апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с этим власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов отметил, что развязывание истерии во время российских военных учений стало привычным делом для Швеции и прибалтийских государств.

"Уже многие годы национальной забавой в Швеции является поиск российских подводных лодок у своего побережья. Даже шведские аналитики утверждают, что обычно активизация этой проблемы происходит, когда приближается обсуждение очередного оборонного сюжета. Возможно, что тема подводных лодок как-то исчерпала себя, поэтому нужно найти другие истории, которые позволят возбудить общественное мнение, устроить очередную истерику. А учитывая обстановку в мире, когда Россию выставляют агрессором, удобно придумать подобный разговор. Вспомним прошлый год, когда были совместные учения России и Белоруссии , как развязали истерию в Прибалтике, говорили, мол, нас вот-вот оккупируют. Кураторами прибалтийских государств по разным вопросам являются как раз шведы. Возможно, от них и научились", — сказал Юрий Светов.

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