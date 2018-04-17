Около 3000 новобранцев отправит весной в армию Самарская область

В частности, в подразделения Центрального военного округа планируется направить 845 новобранцев, в Восточный — 550, Западный — 423, Южный — 140, на Северный флот — 37.

Около 3000 новобранцев из Самарской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ в ходе весенней призывной кампании. Об этом на встрече с журналистами сообщил военный комиссар региона Александр Даньшин.

«Всего весной мы планируем призвать 2859 человек. Наши ребята будут служить в регионах России от Дальнего Востока до Калининграда Крыма », — пояснил Александр Даньшин.

В частности, в подразделения Центрального военного округа планируется направить 845 новобранцев, в Восточный — 550, Западный — 423, Южный — 140, на Северный флот — 37.

«Особенность этого призыва в том, что в этом году разрешено тем призывникам, которые ранее были признаны негодными к прохождению военной службы, пройти медицинскую комиссию повторно и получить возможность пойти в армию по призыву», — отметил военком.

Первая отправка новобранцев со сборного пункта запланирована на 24 апреля. Всего через призывные комиссии пройдет 13000 человек.

Также военкомат ведет работу по набору курсантов в военные училища.

«На данный момент мы уже отобрали 727 человек при наряде 838 человек. Ребят приглашают проходить обучение в 40 военных вузах по всем специальностям и направлениям, — рассказал Александр Даньшин.