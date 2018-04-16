Китай объяснил неудачный запуск ракеты «Чанчжэн-5»

ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости . Управление наукой, техникой и промышленностью для государственной обороны Китая объяснило неудачный запуск в июле прошлого года ракеты-носителя КНР «Чанчжэн-5» неполадкой в двигателе первой ступени.

Запуск ракеты, которая должна была доставить на орбиту спутник связи «Шицзянь-18», был осуществлен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) 2 июля прошлого года. Пуск был вторым для этого типа ракет и оказался неудачным.

Как говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) в мобильном приложении WeChat, специалисты, основываясь на компьютерной симуляции и наземных испытаниях, выяснили, что миссия провалилась из-за неполадки с соплом турбины двигателя первой ступени.

Отмечается, что после проверок, двигатель первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-5», которая будет использоваться для третьего пуска, был усовершенствован и многократно протестирован.

Третий пуск должен был состояться в конце ноября прошлого года. Планировалось, что ракета-носитель доставит на Луну зонд «Чанъэ-5», который должен был совершить посадку на луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.

По последним данным, третий пуск «Чанчжэн-5» планируется на конец этого года. Как ранее сообщали китайские СМИ, если пуск окажется успешным, это станет импульсом для подготовки новых пилотируемых миссий, запуска модуля китайской космической станции в 2019 году, а также запуска лунного зонда «Чанъэ-5».