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В Петербурге восемь человек остаются в больницах после взрыва на заводе
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В Петербурге восемь человек остаются в больницах после взрыва на заводе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. В стационарах Санкт-Петербурга остаются восемь пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе «Алмаз», сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района по состоянию на 17 апреля (10.30 мск) в стационарах остаются восемь пострадавших, из них: в тяжелом состоянии один, в удовлетворительном состоянии — семь", — написала она в своем микроблоге Twitter.
Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.
Судостроительная фирма «Алмаз» специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.
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