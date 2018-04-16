Китай провёл крупнейший в истории страны смотр военно-морских сил КНР

Центральный военный совет КПК в акватории Южно-Китайского моря провёл смотр военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая

Парад принимал председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин , который в камуфляжной форме взошёл на борт ракетного эсминца «Чанша».

Это флагман смотра, заступивший на боевое дежурство несколько лет назад. А уже на следующий год в строй встанут восемь новых боевых кораблей. По водоизмещению они будут вдвое тяжелее и смогут нести вдвое больше вооружения: 112 пусковых установок с вертикальным запуском.

Всего в параде приняли участие 48 кораблей, среди которых авианосец «Ляонин», созданный на базе советского тяжёлого авианесущего крейсера «Варяг», а также подводные лодки, 76 летательных аппаратов и 10 тыс. военнослужащих.

Таким образом, это мероприятие стало самым масштабным военно-морским парадом за всю историю КНР, а сам парад был разделён на семь частей, таких как «Стратегический удар», «Подводный удар», «Бой на дальнем море», «Удар авианосца», «Десантный бой», «Прибрежный бой» и «Комплексное снабжение», пишет газета «Жэньминь жибао».

Уже 18 апреля китайские военно-морские силы вновь выстроятся, чтобы провести боевые учения в Тайваньском проливе.

При этом в Пекине особо подчеркивают мирный характер парада и учений: они не направлены против третьих стран, не являются провокацией или демонстрацией мускулов, а служат исключительно укреплению обороноспособности страны.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ракетные войска Народно-освободительной армии Китая провели серию лётных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского «Кинжала».

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