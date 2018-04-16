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Сирийская авиация возобновила спецоперацию в Идлибе, сообщают СМИ
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Сирийская авиация возобновила спецоперацию в Идлибе, сообщают СМИ 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской провинции Идлиб республиканская авиация возобновила удары по опорным пунктам террористов, сообщает Федеральное агентство новостей.
После короткой паузы в воздушной операции, вызванной ракетной атакой США, Великобритании и Франции, авиационные силы Дамаска возобновили спецоперацию в мухафазе Идлиб. Сейчас военные самолёты республиканской армии бомбят позиции боевиков в южной части провинции.
На данный момент специалисты формируют данные об ущербе, нанесённом инфраструктурным объектам радикалам в Идлибе.
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