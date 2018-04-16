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СБУ: Одесситы, не бойтесь спецназовцев, но остерегайтесь взрывчатки
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СБУ: Одесситы, не бойтесь спецназовцев, но остерегайтесь взрывчатки 

Украина.ру 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
«СБ Украины сообщает, что 17-20 апреля этого года на юге Одесской области состоятся антитеррористические учения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, учения будет проводить антитеррористический центр при СБУ, в них будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, государственной пограничной службы и вооруженных сил Украины.
В СБУ также призвали местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
«Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также просим соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.», — указали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Киеве были найдены тела двух сотрудников СБУ, убитых из огнестрельного оружия. По версии следствия, погибшие совершили самоубийства.
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