Один из пострадавших при взрыве на петербургском «Алмазе» судостроителей остается в тяжелом состоянии

В медицинских стационарах северной столицы России на сегодня остаются девять пострадавших при взрыве на судостроительном заводе «Алмаз», произошедшем 11 апреля при производстве сварочных работ в трюме одного из кораблей.

Состояние одного из пострадавших — тяжелое. Еще один — в состоянии средней тяжести, семеро — в удовлетворительном.

Напомним, что 11 апреля газовоздушная смесь взорвалась в дизельно-генераторном отсеке строящего на «Алмазе» корабля. В результате инцидента пострадали 12 человек, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело.