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Один из пострадавших при взрыве на петербургском «Алмазе» судостроителей остается в тяжелом состоянии
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Один из пострадавших при взрыве на петербургском «Алмазе» судостроителей остается в тяжелом состоянии 

Интересант 30 минут назад
В медицинских стационарах северной столицы России на сегодня остаются девять пострадавших при взрыве на судостроительном заводе «Алмаз», произошедшем 11 апреля при производстве сварочных работ в трюме одного из кораблей.
Состояние одного из пострадавших — тяжелое. Еще один — в состоянии средней тяжести, семеро — в удовлетворительном.
Напомним, что 11 апреля газовоздушная смесь взорвалась в дизельно-генераторном отсеке строящего на «Алмазе» корабля. В результате инцидента пострадали 12 человек, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело.
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