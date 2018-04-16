На выставке в Малайзии «Рособоронэкспорт» покажет самолеты Су-30МКМ и Як-130

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. "Рособоронэкспорт" покажет истребители семейства «Су», учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортные и боевые вертолеты на XVI Международной выставке вооружений и военной техники DSA-2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Куала-Лумпуре Малайзия ). Об этом сообщает пресс-служба компании-спецэкспортера.

"В структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии сегодня приоритетное место занимает авиационная составляющая. Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка специалисты «Рособоронэкспорта» выделяют многоцелевые сверхманевренные истребители семейства «Су» (Су-35 и Су-30МКМ), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, учебно-боевой самолет Як-130", — перечислили в пресс-службе.

Внимание заказчиков также привлекают российские военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и транспортно— боевые Ми-35М. В «Рособоронэкспорте» отметили «значительный экспортный потенциал представленных на DSA-2018 российских легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т и боевых Ми-28НЭ».

"Ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд военно-морских сил, сухопутных войск, а также к средствам ПВО, в частности, к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь— С1» и переносному зенитно-ракетному комплексу «Игла-С». «Рособоронэкспорт» рассчитывает, что внимание представителей сухопутных войск привлекут демонстрируемые компанией на выставке танки Т-90С и Т-90МС, противотанковые ракетные комплексы «Метис-М1», «Корнет-ЭМ», а также автоматы Калашникова «сотой серии», — сообщили в «Рособоронэкспорте».

Наиболее перспективными на рынке морской техники специалисты компании назвали патрульные катера проектов 14310 «Мираж» и 12200 «Соболь», фрегат «Гепард-3.9» на базе сторожевого корабля проекта 11661, а также большую дизель-электрическую подлодку проекта 636.