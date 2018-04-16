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В Амурской области условный агрессор попал под свинцовый «Град»: видео
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В Амурской области условный агрессор попал под свинцовый «Град»: видео 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях в ВВО использовалась реактивная артиллерия, зенитные установки и танки.
В Восточном военном округе проходят масштабные учения. В них задействованы тысяча военнослужащих и 200 единиц техники.
Первыми в учебных боях отметились танкисты на модернизированных Т-72Б3. Следом тренировочные стрельбы провела реактивная артиллерия, обеспечив условному агрессору свинцовый «Град», и гаубицы «Акация».
Экипажи установок «Шилка» защитили группировку от атак с воздуха: четыре пушки каждой машины эффектно вспороли небо.
Мотострелки и минометчики отразили атаку крупных сил «противника» с использоваением современного опыта, в том числе сирийского.
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