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В Кизляре успешно прошли испытания самолета МАИ-411
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В Кизляре успешно прошли испытания самолета МАИ-411 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В дагестанском городе Кизляре успешно проведены летные испытания легкомоторного четырехместного самолета МАИ-411. Первый полет длительностью 11 минут 20 секунд выполнил летчик-испытатель специального конструкторского бюро экспериментального самолетостроения МАИ Александр Митрофанов.
По словам руководителя пресс-службы мэрии Кизляра Сельминаз Салиховой, самолет разработан совместно дагестанским предприятием и конструкторским бюро Московского авиационного института. Реализация проекта по разработке самолета началась около трех лет назад, общий объем инвестиций — около 200 миллионов рублей. Завершение летно-конструкторских испытаний планируется в июне 2018 года. После этого будет подана заявка в Росавиацию на сертификацию типа в соответствии с авиационными правилами. Таким образом, к началу 2020 года планируется завершение сертификации.
После этого можно будет приступить к серийному выпуску самолета. На местном электромеханическом заводе для этого уже создан специальный цех и получены предварительные заказы на новую продукцию. Примечательно, что все комплектующие самолета МАИ-411 — российского производства, исключение составляет только двигатель, который, впрочем, вскоре также будут производить отечественные заводы.
Самолет МАИ 411 — аналог европейского CS-23 и американского FAR-23, имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Он может эксплуатироваться на недорогих горюче-смазочных материалах, и расход топлива сравним с автомобильным. Область применение — авиаперевозки, воздушное патрулирование, аэросъемка, мониторинг, авиатуризм, учебные занятия летного состава.
Справка «РГ»
Длина самолета — 7,45 метров, площадь крыла — 14,3 квадратных метра, размах крыла — 11,4 метров, взлетная масса — 1250 килограммов. Максимальная дальность полета — 1500 километров, скорость — 290 километров в час, длина разбега — 150 метров.
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