В Кизляре успешно прошли испытания самолета МАИ-411

По словам руководителя пресс-службы мэрии Кизляра Сельминаз Салиховой, самолет разработан совместно дагестанским предприятием и конструкторским бюро Московского авиационного института. Реализация проекта по разработке самолета началась около трех лет назад, общий объем инвестиций — около 200 миллионов рублей. Завершение летно-конструкторских испытаний планируется в июне 2018 года. После этого будет подана заявка в Росавиацию на сертификацию типа в соответствии с авиационными правилами. Таким образом, к началу 2020 года планируется завершение сертификации.

После этого можно будет приступить к серийному выпуску самолета. На местном электромеханическом заводе для этого уже создан специальный цех и получены предварительные заказы на новую продукцию. Примечательно, что все комплектующие самолета МАИ-411 — российского производства, исключение составляет только двигатель, который, впрочем, вскоре также будут производить отечественные заводы.

Самолет МАИ 411 — аналог европейского CS-23 и американского FAR-23, имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Он может эксплуатироваться на недорогих горюче-смазочных материалах, и расход топлива сравним с автомобильным. Область применение — авиаперевозки, воздушное патрулирование, аэросъемка, мониторинг, авиатуризм, учебные занятия летного состава.

Справка «РГ»

Длина самолета — 7,45 метров, площадь крыла — 14,3 квадратных метра, размах крыла — 11,4 метров, взлетная масса — 1250 килограммов. Максимальная дальность полета — 1500 километров, скорость — 290 километров в час, длина разбега — 150 метров.