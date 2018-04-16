Концерн «КЭМЗ» успешно провел летные испытания легкомоторного самолета МАИ-411 в Дагестане

"Первый самолет МАИ-411, построенный на базе кизлярского оборонного предприятия ОАО «Концерн КЭМЗ» в рамках сертификации единичного экземпляра воздушного судна успешно прошел первые летные испытания.

Первый полет длительностью 11 минут 20 секунд выполнил летчик-испытатель специального конструкторского бюро экспериментального самолетостроения МАИ Александр Митрофанов на территории Кизляра", — сказала она, добавив, что испытания проходили 12 апреля в День космонавтики.

Салихова уточнила, что завершение летно-конструкторских испытаний планируется в июне 2018 года, после чего будет подана заявка в Росавиацию на сертификацию типа в соответствии с авиационными правилами. «Завершение сертификации назначено на начало 2020 года», — добавила она.

Ранее сообщалось, что после завершения испытаний планируется начать серийный выпуск самолета, на предприятии для этого уже создан специальный цех. Все комплектующие самолета МАИ-411, кроме двигателя, — российского производства, а двигатель — австрийского, но его также планируется заменить российским. Реализация проекта по разработке самолета началась около трех лет назад, общий объем инвестиций — около 200 млн рублей. В 2017 году МАИ-411 был представлен на авиасалоне МАКС, после чего КЭМЗ получил на него несколько предварительных заказов.

Самолет МАИ 411 — аналог европейского CS-23 и американского FAR-23, имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. Он может эксплуатироваться на недорогих горюче-смазочных материалах, его расходные характеристики сравнимы с автомобильными. Может применяться в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме, первоначальном обучении летного состава и др.

Концерн КЭМЗ специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования, а также различных товаров народного потребления. Предприятие создали в 1962 году, оно является одним из градообразующих в Кизляре.