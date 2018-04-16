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Головному кораблю «звериной» серии подлодок исполнилось 30 лет
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Головному кораблю «звериной» серии подлодок исполнилось 30 лет 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
АПЛ «Барс» относится к подводным кораблям так называемой «звериной серии», которые в свое время были одними из малошумных отечественных многоцелевых субмарин. Проектантом выступило бюро «Малахит».
Как рассказали в пресс-службе ПО «Севмаш», «Барс» был построен в эллинге №1 стапельно-сдаточного производства. Ответственный сдатчик — известный корабел, лауреат Государственной премии Владимир Чувакин, сдаточный механик — Владимир Пастухов.
— 1 марта 1989 года «Барс» введен в состав Краснознаменного Северного флота. 6 апреля 1990 года подлодка совершила глубоководное погружение на предельную глубину, — отметили на северодвинском предприятии.
Корабль находился в составе флота до 20 июля 2002 года.
Всего на Севмаше по проекту 971 построено семь кораблей — «Пантера», «Волк», «Леопард», «Тигр», «Вепрь» и «Гепард», получившие свои названия в память о подводных лодках России типа «Барс», построенных в начале XX века по проекту выдающегося русского кораблестроителя Игоря Бубнова.
Атомные подлодки проекта 971 имели характеристики, позволяющие противостоять новейшим американским многоцелевым субмаринам Los Angeles и Seawolf. По словам экспертов, малошумность этих подводных «хищников» не раз сбивала с толку подводные и надводные корабли потенциальных противников в различных частях Мирового океана.
Справка «РГ»
Кроме снижения уровня шума атомные подводные лодки проекта 971 были оснащены мощным ударным вооружением. Число ракетно-торпедных боекомплектов, их калибр и количество торпедных аппаратов в составе «Барсов» значительно отличались от советских и зарубежных подлодок аналогичного назначения. Благодаря этому корабли могли принимать участие в проведении операций спецназначения, осуществлять минные постановки и вести разведку.
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