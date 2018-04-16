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В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»
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В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в них приняло участие более 30 экипажей из авиасоединений, дислоцированных в 8 регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округах.
Девять финалистов второго этапа конкурса «Авиадартс-2018» определились в Западном военном округе (ЗВО) среди экипажей оперативно-тактической авиации Су-34, Су-24МР, Су-30СМ, Су-35С, Су-27СМ, МиГ-29СМТ и армейской авиации Ка-52 и Ми-8.
Соревнования проходили на трех аэродромах и трех полигонах округа в Тверской, Ленинградской и Воронежской областях. Всего в них приняло участие более 30 экипажей из авиасоединений, дислоцированных в 8 регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округах.
Летчикам предстояло выполнить задачи воздушной навигации, фигуры пилотажа одиночно и в составе пары, а также отработать боевое применение ракетно-бомбового вооружения по целям на точность.
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