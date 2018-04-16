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В Ленинградской области проходит весенний призыв
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В Ленинградской области проходит весенний призыв 

Ivyborg.ru 26 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Ежегодно регион успешно проводит осеннюю и весеннюю призывные кампании и выполняет план по призыву на 100%, сообщает администрация области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании региональной призывной комиссии и призывных комиссий муниципальных районов.
Ранее, президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу — в войска в апреле-июле 2018 года отправят 128 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Этот весенний призыв стал самым малочисленным за 12 лет.
В Западном военном округе функционирует горячая линия по вопросам призыва — 8 (812) 494-26-00.
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