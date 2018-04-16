В Ленинградской области проходит весенний призыв

Ежегодно регион успешно проводит осеннюю и весеннюю призывные кампании и выполняет план по призыву на 100%, сообщает администрация области.

Ранее, президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу — в войска в апреле-июле 2018 года отправят 128 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Этот весенний призыв стал самым малочисленным за 12 лет.

В Западном военном округе функционирует горячая линия по вопросам призыва — 8 (812) 494-26-00.