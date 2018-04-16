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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинции: Алеппо — два, Латакия — три, Хомс — один, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции: Деръа — два, Хомс — три", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводил. За сутки медицинскую помощь получили 62 человека.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2505.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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