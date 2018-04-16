Ещё
Ремонт президентских самолетов разочаровал российские власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт президентских самолетов разочаровал российские власти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Генпрокуратура проверила, как выполняются работы по ремонту самолетов летного отряда «Россия», предназначенных для перевозки первых лиц государства, и осталась недовольна, сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, нарекания со стороны надзорного ведомства в адрес Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) связаны с затягиванием сроков, недостаточным контролем, а также с тем, что работы начинались еще до подписания госконтракта.
Отмечается, что доклад Генпрокуратуры с итогами проверки уже был рассмотрен в правительстве, однако каких-либо кадровых перестановок или иных административных мер решили не принимать.
Для решения возникших проблем ОАК предлагает перейти на обслуживание самолетов специального летного отряда по контрактам жизненного цикла — это позволит вести все работы планово, как в случае с военной техникой Минобороны.
В ноябре 2017 года сообщалось, что вылет принадлежащего отряду «Россия» Ту-204, который должен был доставить российскую делегацию из Москвы в Сочи на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пришлось отменить из-за обнаруженной неисправности.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки229
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии107
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы79
Согласована единая позиция по Сирии293
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение