Ещё
ГП: ОАК плохо обслуживает самолеты СЛО «Россия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГП: ОАК плохо обслуживает самолеты СЛО «Россия» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Генпрокуратура (ГП) недовольна качеством техобслуживания самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», СЛО перевозит первых лиц государства, сообщает «Коммерсантъ».
Обслуживание самолетов СЛО «Россия» осуществляет "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Основные претензии ГП связаны с затягиванием сроков ремонта самолетов, недостаточным контролем, а также проведением ремонта до подписания госконтрактов, что нарушает закон о госзакупках. Однако никаких кадровых или организационных выводов не последует.
ОАК предлагает перейти на обслуживание самолетов СЛО по контрактам жизненного цикла, компания применяет такие контракты к военной авиатехнике.
ГП провела проверку ОАК в части выполнения гарантийных обязательств по самолетам и установила, что «ОАК недостаточно контролирует дочерние предприятия, и руководство корпорации обязано упорядочить их работу». По мнению ГП, Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) начало выполнять техобслуживание трех Ил-96 СЛО еще до проведения торгов и заключения госконтракта.
ОАК не провела оговоренную в контракте замену оборудования, а также не соблюла сроки по импортозамещению. Так, с 2016 г. семь самолетов из девяти переданы СЛО с нарушением контрактного срока. При этом часть недоработок, выявленных при поставке, не устранена. Проблемы затронули Ил-96, Ан-148, Ту-214, на которых ОАК не выполнила обязательные доработки.
ГП имеет к ОАК претензии по системе управления безопасностью полетов на этих самолетах. Прокуратура сочла, что стоимость одного из госконтрактов СЛО с одним из предприятий ОАК на замену иностранных комплектующих завышена: контракт предусматривал установку систем навигации, которые нельзя одновременно использовать на одном самолете.
ОАК совместно с СЛО прорабатывает порядок послепродажного обслуживания самолетов на основе контрактов полного жизненного цикла, что уже три года действует по линии военной авиации.
Вести Экономика: последние новости
ВВС Израиля атаковали сирийскую авиабазу СМИ: Запад обсуждает военный удар по Сирии Минобороны закупит 100 самолетов Ил-112В
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии272
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз91
«Грязная сторона раскованного поведения»37
На Россию надвигаются опасные заморозки36
«Врата» в Крым за 32 миллиарда94
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение