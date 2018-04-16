ГП: ОАК плохо обслуживает самолеты СЛО «Россия»

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Генпрокуратура (ГП) недовольна качеством техобслуживания самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», СЛО перевозит первых лиц государства, сообщает «Коммерсантъ».

Обслуживание самолетов СЛО «Россия» осуществляет "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Основные претензии ГП связаны с затягиванием сроков ремонта самолетов, недостаточным контролем, а также проведением ремонта до подписания госконтрактов, что нарушает закон о госзакупках. Однако никаких кадровых или организационных выводов не последует.

ОАК предлагает перейти на обслуживание самолетов СЛО по контрактам жизненного цикла, компания применяет такие контракты к военной авиатехнике.

ГП провела проверку ОАК в части выполнения гарантийных обязательств по самолетам и установила, что «ОАК недостаточно контролирует дочерние предприятия, и руководство корпорации обязано упорядочить их работу». По мнению ГП, Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) начало выполнять техобслуживание трех Ил-96 СЛО еще до проведения торгов и заключения госконтракта.

ОАК не провела оговоренную в контракте замену оборудования, а также не соблюла сроки по импортозамещению. Так, с 2016 г. семь самолетов из девяти переданы СЛО с нарушением контрактного срока. При этом часть недоработок, выявленных при поставке, не устранена. Проблемы затронули Ил-96, Ан-148, Ту-214, на которых ОАК не выполнила обязательные доработки.

ГП имеет к ОАК претензии по системе управления безопасностью полетов на этих самолетах. Прокуратура сочла, что стоимость одного из госконтрактов СЛО с одним из предприятий ОАК на замену иностранных комплектующих завышена: контракт предусматривал установку систем навигации, которые нельзя одновременно использовать на одном самолете.

ОАК совместно с СЛО прорабатывает порядок послепродажного обслуживания самолетов на основе контрактов полного жизненного цикла, что уже три года действует по линии военной авиации.