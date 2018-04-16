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Генпрокуратура выявила нарушения при техобслуживании президентских самолетов
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Генпрокуратура выявила нарушения при техобслуживании президентских самолетов 

pasmi.ru 1 час назад
Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ремонтировали самолеты специального летного отряда (СЛО) до подписания госконтракта, установила Генпрокуратура.
Первым делом самолеты
Как рассказал источник «Коммерсанта» в одном из ведомств, Генпрокуратура вела проверку с начала года, запрашивая документы по выполнению контрактных обязательств со СЛО. По ее результатам в середине марта президенту ОАК Юрию Слюсарю направлено представление от заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, в котором говорится, что «ОАК недостаточно контролирует дочерние предприятия и руководство корпорации обязано упорядочить их работу».
Так, по версии прокуроров, Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) начало выполнять технические работы по обслуживанию трех Ил-96 СЛО еще до проведения торгов и заключения госконтракта — уже в тот момент, когда самолет оказался на ВАСО. «Но СЛО является серьезным заказчиком, который просит осуществить ремонт как можно скорее, и мы осознаем их потребность», — говорит источник.
Как сочли проверяющие, ОАК не провела полностью и оговоренные в контракте работы по замене оборудования, а также не соблюла сроки по импортозамещению. Также у прокуратуры имелись претензии к затягиванию сроков ремонта и недостаточному контролю.
Но, по данным «Коммерсанта», каких-либо кадровых перестановок или иных административных мер после рассмотрения прокурорского представления в правительстве решено не предпринимать. Получить комментарий СЛО не удалось. В ОАК говорят, что сейчас вместе со СЛО прорабатывается концепция послепродажного обслуживания самолетов на основе контрактов полного жизненного цикла, что уже три года действует по линии военной авиации.
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