Как советская подлодка в 1984 году протаранила американский авианосец

Военная история знает немало случаев, когда летчики ради уничтожения врага шли на таран, но чтобы подобный инцидент произошел с подводной лодкой — это нонсенс. Тем не менее, в хронологии холодной войны присутствует случай, когда советская атомная подводная лодка, врезавшись в американский авианосец, чуть было не пустила его ко дну.

Удар винтом

Произошла эта невероятная история в конце марта 1984 года в Японском море неподалеку от Корейского полуострова. Как известно, во время конфликта Южной Кореи КНДР наша страна поддерживала северокорейский режим, тогда как США оказывали военную помощь Южной Кореи. Соответственно военные обеих держав вели скрытое наблюдение друг за другом. По практике тех лет, едва у берегов Корейского полуострова появилась авианосная ударная группа ВМС США с флагманским авианосцем Kitty Hawk во главе, контролировать их передвижение отправилась советская атомная подводная лодка К-314 и большой противолодочный корабль «Владивосток». Подводной лодкой командовал капитан 1-го ранга Евсеенко, а общее руководство операцией слежения за семью кораблями американцев и авианосцем обеспечивал командир дивизии капитан 1-го ранга Белоусов. Спустя неделю после выхода в море советские моряки догнали корабли ВМС США. Согласно инструкции подводная лодка установила гидроакустический контакт с американцами. На протяжении двух суток советские подводники неопознанные вели авианосную ударную группу американцев, но затем гидроакустический контакт неожиданно прервался. Возобновили поиск. [С-BLOCK] Наконец 21 марта в 23-00 подводники сквозь гидроакустические приборы услышали характерный шум. Но определить классификацию засеченного акустиками судна моряки не смогли. Чтобы прояснить ситуацию командир подводной лодки принял решение всплыть под перископ. Однако, едва лодка поднялась к поверхности моря и подняла перископ, подводники были поражены, увидев огромное количество огней вокруг себя. Было ясно: они случайно оказались в центре американской авианосной ударной группы. В следующее мгновение К-314 сотряс жуткий удар, потом еще один. Опасаясь взрыва, капитан перевел подводную лодку на дизельный ход и не спеша направился в сторону родного берега.

Разбор «полетов»

Как только подводная лодка оказалась в советских территориальных водах, капитан отдал распоряжение на всплытие. Едва корпус К-314 показался из воды, к подводной лодке подошел «Владивосток» и его команда попыталась установить, обо что под водой дважды ударилась советская атомная подводная лодка. Представшее перед моряками зрелище повергло их в шок. У лодки практически полностью отсутствовал гребной винт. Точнее физически он существовал, но его лопасти были обломаны, а сам винт едва держался на корпусе атомной подводной лодки, свернутый на бок. Поскольку передвигаться самостоятельно К-314 было опасно, ее взяли на буксир и оттащили в бухту Чажма для ремонта. Спустя полгода с новым капитаном отремонтированная подводная лодка ушла в новый поход в Индийский океан. О том же, что сломало винт К-314, стало известно несколько позже. Оказалось, что на перископную глубину подводная лодка всплыла прямо под дном американского авианосца. Мало того, подобно льдине потопившей «Титаник», лодка своим винтом пропорола в борту Kitty Hawk кривую борозду длинной около 40 метров. Корабль, оставляя за собой на море мазутные пятна, едва смог дотянуть до ремонтного дока. При этом американцы были абсолютно уверены, что советские подводники специально пошли на таран, испытывая новый вид оружия.