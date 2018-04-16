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Подразделения ЗВО в Ленинградской области отработали порядок гарантированной ликвидации диверсионно-разведывательных групп
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Подразделения ЗВО в Ленинградской области отработали порядок гарантированной ликвидации диверсионно-разведывательных групп 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего было задействовано около 50 военнослужащих и привлечено около 30 единиц техники.
Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа провели тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника. В ходе тренировки были отработаны задачи скрытного наблюдения за охраняемой территорией, прилегающей к режимному объекту, а также порядок гарантированной ликвидации ДРГ.
По замыслу мероприятий при патрулировании территории были замечены признаки несанкционированной активности вблизи охраняемого объекта. По результатам скрытного наблюдения с использованием приборов ночного видения и малогабаритных тепловизоров группа неизвестных лиц с оружием и спецсредствами была идентифицирована как преступная ДРГ. Был установлен ее боевой состав, и принято решение о проведении штурмовой операции.
При помощи средств радиоэлектронной борьбы была нарушена работа средств связи условного противника, после чего по месту дислокации ДРГ был нанесен огневой удар из вооружения БМП-2 и стрелкового оружия.
Тренировка проходила в Ленинградской области. Всего было задействовано около 50 военнослужащих, привлечено около 30 единиц техники.
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