Подразделения ЗВО в Ленинградской области отработали порядок гарантированной ликвидации диверсионно-разведывательных групп

Всего было задействовано около 50 военнослужащих и привлечено около 30 единиц техники.

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа провели тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника. В ходе тренировки были отработаны задачи скрытного наблюдения за охраняемой территорией, прилегающей к режимному объекту, а также порядок гарантированной ликвидации ДРГ.

По замыслу мероприятий при патрулировании территории были замечены признаки несанкционированной активности вблизи охраняемого объекта. По результатам скрытного наблюдения с использованием приборов ночного видения и малогабаритных тепловизоров группа неизвестных лиц с оружием и спецсредствами была идентифицирована как преступная ДРГ. Был установлен ее боевой состав, и принято решение о проведении штурмовой операции.

При помощи средств радиоэлектронной борьбы была нарушена работа средств связи условного противника, после чего по месту дислокации ДРГ был нанесен огневой удар из вооружения БМП-2 и стрелкового оружия.