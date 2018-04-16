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У границ Украины стоит огромное войско РФ, готовое к большой войне
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У границ Украины стоит огромное войско РФ, готовое к большой войне 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Россия усиливает свои войска на границе с Украиной, где созданная группировка готова к вторжению и ведению масштабных боевых действий. Об этом рассказал на 11-м Киевском форуме по безопасности секретарь СНБО Александр Турчинов. Он напомнил, что на Донбассе силы России представлены «всего» двумя корпусами, численность которых не превышает 35 тысяч военных. Однако, по его словам, основная угроза для Украины исходит со стороны границы.
«Эти два корпуса выполняют функцию прикрытия и выигрыша времени для развертывания основных военных сил России, которые сегодня концентрируются на украинской границе. На донецком оперативном направлении нам противостоит восьмая армия — 159-я дивизия этой армии уже впритык стоит у нашей границы и развернула войска для ведения боевых действий в любую минуту. На черноморско-азовском оперативном направлении 49-я армия, во втором эшелоне находится 58-я армия Северного военного округа РФ. На севере над нами нависает 20-я армия Западного военного округа РФ. В резерве у нее находится 1-я танковая армия. Я не просто так говорю «армия». Это войска, которые готовы к масштабному применению и ведению масштабной континентальной войны. И вместе против нашего государства сегодня уже задействованы порядка 260 тысяч российских военных, 3 с половиной тысячи танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, более тысячи РСЗО и так далее. Все эти войска будут поддерживать 4-я и 6-я армии ВС РФ».
Турчинов также обратил внимание на ракетные войска РФ, которые расположены в непосредственной близости к украинской границе. «Это четыре ракетных бригады, которые вооружены современными ракетными системами „Искандер“. Характеристика этих систем показывает демонстративный выход РФ из соглашения по запрету ракет средней и малой дальности. Это угрожает не только Украине. Выход России из этого соглашения — это фактически угроза всем европейским странам».
Как ранее говорил президент Петр Порошенко, на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Он отмечал, что российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока. В свою очередь экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что РФ формирует мощный танковый кулак, что не исключает вероятность полномасштабного наступления российских войск.
По словам замглавы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, в руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с «защитой русскоязычных», которая предполагает последующее вторжение регулярных войск. СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в «существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск на Украину под предлогом защиты русскоязычного населения». Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, «спортсменов» и другие околокриминальные структуры «для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий».
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