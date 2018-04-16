Орудие Первой чеченской войны покажут 9 Мая в Новосибирске 

Также на параде Победы выступит самоходная артиллерийская установка 2С23 «Нона-СВК». Орудие приняли на вооружение в годы Первой чеченской войны. Тогда «Нона-СВК» использовали для подавления огневых точек противника в городских застройках.
Помимо «Нона-СВК», на параде представят комплекс С-400, стратегический ракетный комплекс «Ярс», бронемобиль «Тигр-М СпН», гаубицу «Мста-Б», пушки МТ-12 «Рапира» и другую военную технику.
Тренировка механизированной колонны прошла на военном аэродроме Толмачево при участии 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. «Репетиция проводилась для отработки действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. — Для синхронных действий от военнослужащих требуются определенные навыки: умение поддерживать определенную скорость движения, выполнять различные маневры. На параде Победы в Новосибирске, который пройдет на площади Ленина, впервые будут участвовать 80 женщин из разных частей. Всего на параде выступят 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники.