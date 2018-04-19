Морской бой с кораблями «противника»: впечатляющие кадры учений Каспийской флотилии

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» провели зачетное тактическое учение в море.

Корабли и суда Каспийской флотилии провели зачетное тактическое учение в Каспийском море, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

В маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих, в том числе экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.

«В течение пяти суток более 20 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии выполняли учебно-боевые задачи в морских полигонах. В учении также было задействовано четыре самолета из состава авиации ЮВО», — рассказали в пресс-службе.

На первом этапе учений экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищенном рейде.

«В ходе второго этапа экипажами были отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы», — добавил Астафьев.

По замыслу зачетных тактических учений тральные группы отработали противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнили запасы материальных средств надводными кораблями в море.