Корабли Каспийской флотилии выполнили в море задачи зачетного учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. / ТАСС /. Корабли Каспийской флотилии (КФл) возвратились в пункты постоянной дислокации после пятидневного зачетного тактического учения в море. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В течение пяти суток более 20 кораблей и судов обеспечения КФл выполняли учебно-боевые задачи в морских полигонах Каспия, при этом были задействованы четыре самолета из состава авиации Южного военного округа", — отметил Астафьев.

В частности, экипажи флотилии приняли бой с надводными кораблями условного противника, выполнив при этом ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

В настоящее время корабли возвратились в пункты постоянной дислокации.

Всего в зачетных тактических учениях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих КФл, в том числе экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.