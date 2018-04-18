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Корабли Каспийской флотилии отработали ведение морского боя с «противником»
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Корабли Каспийской флотилии отработали ведение морского боя с «противником» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Разнородные корабельные группировки Каспийской флотилии возвратились в пункты постоянной дислокации после проведения зачетного тактического учения в Каспийском море, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В учении приняли участие более 1 тысячи военнослужащих и более 20 кораблей Каспийской флотилии, в том числе экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.
"В течение пяти суток корабли и суда обеспечения Каспийской флотилии выполняли учебно-боевые задачи в морских полигонах. В учении также было задействовано 4 самолета из состава авиации Южного военного округа", — сказал Астафьев.
На первом этапе учений экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде.
В ходе второго этапа учения отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.
По замыслу учения тральные группы отработали противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнили запасы материальных средств надводными кораблями в море.
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