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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали взаимодействие с береговыми службами навигации в районе перспективного базирования
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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали взаимодействие с береговыми службами навигации в районе перспективного базирования 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данные мероприятия проходили в рамках контрольной проверки, общее руководство которой осуществляет командующий объединением контр-адмирал Сергей Пинчук.
Более 20 кораблей Каспийской флотилии отработали задачи контрольной проверки в береговой зоне перспективного базирования вблизи Каспийска.
Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения обеспечили четкое взаимодействие с береговыми службами связи и навигации.
Также при выполнении зачетных упражнений контрольных стрельб ракетные корабли электронными пусками ракетных комплексов палубного базирования «Калибр» поразили цели условного противника, полученные от расчетов загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух».
Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии проводится под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука.
К её мероприятиям привлекаются соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Астраханской области и Дагестане.
Помимо боевых упражнений экипажи отрабатывают элементы совместного плавания кораблей различными строями в разное время суток, организацию взаимодействия и связи между кораблями.
Учебно-боевые задачи отрабатываются в том числе в морских районах Каспийского моря, расположенных непосредственно в зоне перспективного базирования флотилии.
На этой неделе заместитель командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск Магомед Хандаев обсудил с премьер-министром Дагестана Артёмом Здуновым вопросы, касающиеся перебазирования Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск.
В ходе беседы ее участники обговорили детали строительства жилых домов с квартирами социального типа, готовыми к проживанию семей военнослужащих. Уже сейчас решаются вопросы с выделением земельных участков для этих целей.
Было также подчеркнуто, что перебазирование Каспийской флотилии будет способствовать трудоустройству дагестанцев. В республике будет развернуто масштабное строительство: пирсы, причалы, пункты обслуживания, начнется возведение жилья для военнослужащих.
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