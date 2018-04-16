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В Бурятии военнослужащих подняли по тревоге
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В Бурятии военнослужащих подняли по тревоге для участия в учениях 

ТАСС 20 минут назад
Фото: © Кристина Бражникова/ТАСС
Тактическое учение с боевыми стрельбами из танков, боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня и артиллерии стартовало в Бурятии.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округе (ВВО).
"На специализированном учебно-тренировочном комплексе Бурдуны стартовало тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения ВВО. Военнослужащие подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где заняли позиции для ведения обороны", — сообщили в пресс-службе.
По данным ВВО, военнослужащие также отработали нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи, тылового обеспечения.
В ходе динамического розыгрыша с боевой стрельбой военнослужащим предстоит отработать задачи по ведению маневренной обороны, переходу в контратаку и организации противовоздушной обороны.
"Подавлять превосходящие силы условного противника будут экипажи танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", военнослужащие артиллерийских подразделений с применением ствольной артиллерии различного калибра, в том числе гаубиц "Мста", — отметили в пресс-службе. — Прикрывать воздушные рубежи будут расчеты зенитных установок "Шилка", а также комплексов радиоэлектронной борьбы, особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками условного противника".
В ходе одного из практических эпизодов учения военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты отработают задачи по установке дымовых завес для осуществления прикрытия маневров войск.
Поддержку с воздуха окажут летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовики Су-25.
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