Летчики ВВО в ходе учений в Приморье уничтожили «вражеские» подземные бункеры

ВЛАДИВОСТОК , 16 апреля. / ТАСС /. Экипажи штурмовой и армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Приморье с помощью бетонобойных авиабомб и пушечного вооружения уничтожили «вражеские» лагерь и подземные бункеры. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае , состоялось летно-тактическое учение с экипажами штурмовой и армейской авиации округа по уничтожению хорошо укрепленного командного пункта и прилегающей инфраструктуры условного противника", — сообщил Гордеев.

Пилоты штурмовиков Су-25СМ «Грач» отработали заход на наземные цели, и провели практическое бомбометание бетонобойных авиабомб и боевые пуски неуправляемых авиационных ракет для поражения железобетонных укрытий. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор» в свою очередь выполнили практические пуски неуправляемых авиационных ракет, которыми поразили наземные мишени, имитирующие легкобронированную технику, укрытия и живую силу «противника».

В финале учений штурмовики и вертолеты с помощью пушечного вооружения уничтожили полевой лагерь условного противника.

Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации и прохождения зоны ПВО условного противника.