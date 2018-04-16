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Летчики ВВО в ходе учений в Приморье уничтожили «вражеские» подземные бункеры
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Летчики ВВО в ходе учений в Приморье уничтожили «вражеские» подземные бункеры 

ТАСС 32 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Экипажи штурмовой и армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Приморье с помощью бетонобойных авиабомб и пушечного вооружения уничтожили «вражеские» лагерь и подземные бункеры. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, состоялось летно-тактическое учение с экипажами штурмовой и армейской авиации округа по уничтожению хорошо укрепленного командного пункта и прилегающей инфраструктуры условного противника", — сообщил Гордеев.
Пилоты штурмовиков Су-25СМ «Грач» отработали заход на наземные цели, и провели практическое бомбометание бетонобойных авиабомб и боевые пуски неуправляемых авиационных ракет для поражения железобетонных укрытий. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор» в свою очередь выполнили практические пуски неуправляемых авиационных ракет, которыми поразили наземные мишени, имитирующие легкобронированную технику, укрытия и живую силу «противника».
В финале учений штурмовики и вертолеты с помощью пушечного вооружения уничтожили полевой лагерь условного противника.
Кроме того, летчики отработали вопросы аэронавигации и прохождения зоны ПВО условного противника.
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