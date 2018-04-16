Атомные подводные крейсеры ТОФ в ходе учений на Камчатке провели подводную «дуэль»

ТАСС , 16 апреля. Атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений на Камчатке провели подводную «дуэль», во время которой одна из субмарин провела стрельбу учебной торпедой по «неприятелю».

Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В соответствие с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Владимир Мономах», отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. На стороне «противника» действовал другой РПКСН — " Александр Невский ", — сказал Воскресенский.

Экипажи подводных стратегических крейсеров провели учения по атаке и контратаке подлодки при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

"Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по «неприятельской» субмарине и уклонился от ответной атаки.