Роскосмос: облик российской сверхтяжелой ракеты проработают к середине декабря 2018 года

"Сегодня ближайшая реперная точка — это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок. Дальше, до конца следующего года, необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы", — сообщил Коптев.

Как сообщалось ранее на сайте госзакупок, разработка эскизного проекта сверхтяжелой ракеты обойдется в 1,6 млрд рублей, окончание сроков выполнения составной части опытно— конструкторских работ — 31 октября 2019 года.

Комплекс на Восточном

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным . Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты— носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5».

Планируется, что строительство инфраструктуры на Восточном начнется в 2026 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

В то же время, как сообщали ранее в РКК «Энергия», разработка ракеты будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя «Энергия».

Сверхтяжелая ракета

В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев представил проект ракеты— носителя «Энергия-5В» сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от «Ангары-А5В» будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, — «Энергия-5В— ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК» со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.

Оба варианта будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту — 20,5 тонны (массу «лунной» версии корабля «Федерация»). Вместо корабля «сверху» ракет может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль.