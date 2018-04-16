Роскосмос: облик российской сверхтяжелой ракеты проработают к середине декабря 2018 года 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Облик нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет проработан уже к середине декабря текущего года. Об этом председатель научно— технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев рассказал в опубликованном в понедельник интервью газете «Известия».
"Сегодня ближайшая реперная точка — это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок. Дальше, до конца следующего года, необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы", — сообщил Коптев.
Как сообщалось ранее на сайте госзакупок, разработка эскизного проекта сверхтяжелой ракеты обойдется в 1,6 млрд рублей, окончание сроков выполнения составной части опытно— конструкторских работ — 31 октября 2019 года.
Комплекс на Восточном
Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» разработает на космодроме Восточный новый комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса, испытания которой начнутся с 2028 года. В составе соисполнителей работ — Ракетно-космический центр «Прогресс», ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры».
Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты— носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5».
Планируется, что строительство инфраструктуры на Восточном начнется в 2026 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.
В то же время, как сообщали ранее в РКК «Энергия», разработка ракеты будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя «Энергия».
Сверхтяжелая ракета
В 2016 году на конференции в Москве гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев представил проект ракеты— носителя «Энергия-5В» сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от «Ангары-А5В» будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» будут использованы первая и вторая ступени.
Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, — «Энергия-5В— ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК» со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.
Оба варианта будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту — 20,5 тонны (массу «лунной» версии корабля «Федерация»). Вместо корабля «сверху» ракет может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль.