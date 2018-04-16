Памятник Маршалу авиации И. И. Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ

В торжественных мероприятиях приняли участие командование, личный состав, ветераны Службы безопасности полетов авиации ВС РФ , родственники легендарного военачальника и другие.

Торжественная церемония открытия бюста Герою Советского Союза Маршалу авиации Пстыго Ивану Ивановичу прошла в Москве в здании Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

В торжественных мероприятиях приняли участие командование, личный состав, ветераны Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, родственники легендарного военачальника, приглашенные гости.

Открывая церемонию начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Байнетов рассказал участникам торжественного мероприятия о славном боевом прошлом И. И. Пстыго, его службе в Вооруженных Силах СССР после Великой Отечественной войны, о его вкладе в формирование, становление и развитие Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Байнетова, Маршал авиации И. И. Пстыго был основоположником и первым руководителем Центральной инспекции безопасности полётов Вооружённых Сил СССР, сформированной им в 1977 году. Тогда им была введена «формула безопасности полётов», как сумма слагаемых — качеств личного состава, законов лётной службы, регулярности полетов, руководства и управления полётами, надёжности авиационной техники. Эта «формула безопасности», построенная на опыте всей жизни выдающегося военачальника, действенна до сих пор.

Теплые слова о первом руководителе Центральной инспекции безопасности полётов Вооружённых Сил СССР на торжественной церемонии прозвучали от родственников И. И. Пстыго, а также от ветеранов, проходивших совместно с ним военную службу.

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к бюсту Маршала авиации И. И. Пстыго и прохождением торжественным маршем роты Почетного караула, после чего для участников праздничных мероприятий были организованы осмотр экспозиции музея Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации и демонстрация документального фильма о Маршале авиации И. И. Пстыго.