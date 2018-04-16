Россия признала отставание от США в ракетных двигателях

«Но жизнь, история и развитие техники показали, что без этого мы не сможем конкурировать с другими космическими державами. Так что иного пути у нас нет», — пояснил он.

По его словам, двигатели, работающие на водороде, в перспективе должны появиться на второй ступени ракеты разрабатываемой ракеты «Ангара-А5В», которой завершится проектирование семейства носителей «Ангара».

Коптев отметил, что в «Ангару» уже «вложено в общей сложности больше 110 миллиардов рублей», а первая «Ангара А5» обошлась бюджету в «сумму порядка 3,4 миллиарда рублей». Тем не менее, «есть ряд вопросов по совершенствованию» ракеты, например, «необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза».

В России пытаются восстановить технологию производства водородных двигателей. Четыре водородно-кислородных агрегата РД-0120 устанавливались на второй ступени единственной летавшей в 1987-м и 1988 году советской сверхтяжелой ракеты «Энергия».

Подавляющее большинство американских, европейских и японских ракет имеют двигатели, в качестве горючего использующие водород. Американская ракета Atlas V имеет водородные двигатели RL-10A-4-2 на второй ступени, а все силовые агрегаты Delta IV — водородные.