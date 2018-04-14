Пресс-конференция Йенса Столтенберга по Сирии. Видеотрансляция

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в штаб-квартире Североатлантического альянса. Он сообщает актуальную на данный момент информацию о развитии ситуации в Сирии

Великобритании и Ранее Столтенберг поддержал удары США Франции по Сирии.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.