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Пресс-конференция Йенса Столтенберга по Сирии. Видеотрансляция
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Пресс-конференция Йенса Столтенберга по Сирии. Видеотрансляция 

ТАСС 14 апреля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в штаб-квартире Североатлантического альянса. Он сообщает актуальную на данный момент информацию о развитии ситуации в Сирии.
Ранее Столтенберг поддержал удары США, Великобритании и Франции по Сирии.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.
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