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Для выполнения полетов на Курилы канадским самолетам DHC-6 Twin Otter 400 подыщут альтернативный вариант
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Для выполнения полетов на Курилы канадским самолетам DHC-6 Twin Otter 400 подыщут альтернативный вариант 

РЖД-Партнер 25 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Сейчас завершается проектирование взлетно-посадочных полос на Курильских островах Парамушир и Шикотан. «Думаю, что за весенние месяцы экспертиза пройдет и летом должно начаться строительство», — рассказал на пресс-конференции губернатор Сахалина Олег Кожемяко. После сдачи инфраструктуры в эксплуатацию сахалинские власти намерены организовать прямые рейсы из Южно-Сахалинска на остров Шикотан, а также возобновить воздушное сообщение на самолетах между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским, которого не было более 25 лет.
Выполнять полеты на острова будут 5 новых воздушных судов, которые региональные власти намерены приобрести совместно с компанией «Аэрофлот». На эти цели стороны выделяют примерно по 1,5 млрд руб. Эксплуатировать самолеты будет региональная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»).
Первоначально для курильских маршрутов планировалось купить самолеты канадского производства DHC-6 Twin Otter 400, которые способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. Однако в связи с идеей импортозамещения, может быть принято решение о приобретении отечественных воздушных судов.
«Сейчас в Екатеринбурге выпускаются самолеты Л-410, и мы изучаем вопрос о том, смогут ли они использовать взлетно-посадочные полосы на островах Шикотан и Парамушир, которые будут довольно короткими. Если да, то, конечно, будем брать российскую технику. В противном случае попросим правительство страны разрешить приобрести воздушные суда иностранного производства», — заявил О. Кожемяко.
Л-410 (или L-410) — многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Он разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice (ныне — чешский Aircraft Industries). До последнего времени самолеты данной серии закупались Россией в Чехии, но сейчас прорабатывается вопрос о начале серийного производства Л-410 на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). 8 февраля 2018 года на аэродроме Екатеринбург-Уктус состоялся демонстрационный показ взлетно-посадочных характеристик самолета Л-410. Воздушное судно взлетело после разбега в 430 м вместо традиционных 600 м, а его пробег (дистанция с момента посадки до полной остановки) составил всего 170 м.
«Л-410 — наш путь к развитию региональной авиации, — считает директор дивизиона «Самолеты» УЗГА Евгений Сергеев. — Этот самолет подходит для небольших населенных пунктов с самыми суровыми условиями эксплуатации: холодная зима, отсутствие подготовленных полос для взлета и посадки: заснеженные и укороченные взлетно-посадочные полосы».
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