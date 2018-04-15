Кобылкин ответил на предложение США открыть Северный морской путь

«ФедералПресс» напоминает, что командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт высказал мнение, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества. Он призвал провести учения по обеспечению свободы мореплавания.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в интервью «ФедералПресс» прокомментировал американское предложение. «Сегодня мы четко понимаем, что за Арктикой — будущее. Там лежат несметные сокровища, в том числе запасы пресной воды. Безусловно, это понимание есть и у других государств», — сказал глава округа.

По его мнению, США пытаются вести диалог по арктической теме методами, не способствующими конструктивному взаимодействию. Он напомнил, что Северный морской путь на 95% проходит через российские владения. «Мы не выходим на нейтральные или тем более чужие территории. Возможно, у каких-то держав и есть желание завладеть чужими природными богатствами. Здесь ответ простой: нам чужого не надо, но своего — не отдадим», — сказал глава региона в кулуарах КЭФ.

Как ранее писал «ФедералПресс», глава Береговой охраной США подчеркнул, что по Северному морскому пути ходят «очень немного судов», в основном те, которые транспортируют природный газ, добываемый на полуострове Ямал.