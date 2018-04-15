В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина

Участники мероприятия в Александро-Невской Лавре в своих выступлениях отметили, что выдающийся отечественный флотоводец Адмирал Д. Н. Сенявин внес огромный вклад в развитие и становление Российского регулярного флота конца XVIII-го начала XIX-го веков.

В соответствии с утвержденной Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым , программы по популяризации наследия отечественного военно-морского искусства и заслуг великих флотоводцев Российского Флота, на территории Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга состоялись памятные мероприятия, посвященные Адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину и его вкладу в развитие Российского Регулярного Флота.

В литие, которую провел в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры помощник начальника Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова по работе с верующими военнослужащими отец Александр, приняли участие помощник главкома ВМФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Павлов , помощник главкома ВМФ по работе с ветеранскими организациями Игорь Сярковский, представители Адмиралтейства, военнослужащие Военного института дополнительного профессионального образования военного учебно-научного центра ВМФ, курсанты Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого), воспитанники Нахимовского военно-морского училища, курсанты Морского технического колледжа им. Адмирала Д. Н. Сенявина, ветераны Военно-Морского Флота, руководство Государственного музея городской скульптуры.

Участники мероприятия в Александро-Невской лавре в своих выступлениях отметили, что выдающийся отечественный флотоводец Адмирал Д. Н. Сенявин внес огромный вклад в развитие и становление Российского регулярного флота конца XVIII-го начала XIX-го веков.

По завершении Литии, к могиле Адмирала Д. Н. Сенявина были возложены цветы.