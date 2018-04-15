Ещё
В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники мероприятия в Александро-Невской Лавре в своих выступлениях отметили, что выдающийся отечественный флотоводец Адмирал Д. Н. Сенявин внес огромный вклад в развитие и становление Российского регулярного флота конца XVIII-го начала XIX-го веков.
В соответствии с утвержденной Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым, программы по популяризации наследия отечественного военно-морского искусства и заслуг великих флотоводцев Российского Флота, на территории Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга состоялись памятные мероприятия, посвященные Адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину и его вкладу в развитие Российского Регулярного Флота.
В литие, которую провел в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры помощник начальника Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова по работе с верующими военнослужащими отец Александр, приняли участие помощник главкома ВМФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Павлов, помощник главкома ВМФ по работе с ветеранскими организациями Игорь Сярковский, представители Адмиралтейства, военнослужащие Военного института дополнительного профессионального образования военного учебно-научного центра ВМФ, курсанты Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого), воспитанники Нахимовского военно-морского училища, курсанты Морского технического колледжа им. Адмирала Д. Н. Сенявина, ветераны Военно-Морского Флота, руководство Государственного музея городской скульптуры.
Участники мероприятия в Александро-Невской лавре в своих выступлениях отметили, что выдающийся отечественный флотоводец Адмирал Д. Н. Сенявин внес огромный вклад в развитие и становление Российского регулярного флота конца XVIII-го начала XIX-го веков.
По завершении Литии, к могиле Адмирала Д. Н. Сенявина были возложены цветы.
ТК «Звезда»: последние новости
В Карачаево-Черкесии специалисты РЭБ ЮВО подавили систему связи условного противника мощными радиоизлучениями Асад отметил превосходство русского оружия Решение США решать вопросы с позиции силы может привести к катастрофическим последствиям — Нарышкин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай бросил вызов США224
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт22
Герои Донбасса: история предательства149
«Оттеснить Россию и сместить Асада»81
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»164
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение