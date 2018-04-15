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Призывники отправились защищать рубежи страны
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Призывники отправились защищать рубежи страны 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В Театре Российской армии состоялась акция «Москвичи на службе России. Звездный призыв», посвященная 100-летию создания Военного комиссариата столицы.
Гостей церемонии поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
— Сложилась добрая традиция каждый год во время весеннего и осеннего призывов устраивать торжественные проводы жителей столицы в армию. Призывники из Москвы достойно служат и через год возвратятся с гордо поднятой головой, выполнив свой долг перед Родиной, — сказал Алексей Шапошников.
В 1918 году, 100 лет назад, были созданы военные комиссариаты. Москва всегда служила образцом военной организации для всей страны. И сегодня у военкомов много сложнейших задач — это не только подготовка молодежи, с чем знакомы наши призывники, но и работа с теми, кто уволен с военной службы или находится в запасе.
Охрана и защита общества от врагов издавна составляла долг всех способных носить оружие.
Бывало в нашей истории и так, что враг докатывался до Москвы. Но именно тут, в нашей столице с помощью работников военных комиссариатов собиралась сила, которую не могли одолеть враги.
В самые трудные минуты, когда это было необходимо, сотрудники военкоматов сами шли в бой. Но и каждодневная их работа в течение всей войны была истинным подвигом. Благодаря их усилиям мы можем гордо сказать грядущим поколениям: «Никто не забыт, ничто не забыто!»
— Мы знаем, помним имена, можем узнать послужной список каждого героя — это стало возможно благодаря сотрудникам военных комиссариатов, в тяжелых условиях войны составлявших и хранивших эти данные, — отметил военный комиссар Москвы Виктор Щепилов. — Благодаря им история героев стала историей всей страны. И она будет передаваться из поколения в поколение, поскольку это история Великой Победы! Московские призывники идут служить в разные войска. Их ждут сухопутные, военно-воздушные и морские силы.
Моряки называют Москву городом пяти морей — Каспийского, Азовского, Черного, Балтийского и Белого. С ними нашу столицу связывают реки и каналы.
Ныне можно было бы назвать наш город и столицей пяти океанов. Поскольку в каждом океане присутствует российский Военно-морской флот.
В трудные 90-е годы прошлого века именно Москва поддерживала и помогала сохранить Черноморский флот России и город Севастополь. Например, правительство Москвы выделило значительные финансовые средства на достройку крейсера «Москва», который на сегодняшний день является флагманом и гордостью Черноморского флота.
КСТАТИ
За последние три года 250 выпускников столичных вузов отправились служить в новые подразделения Российской армии — в научные роты. 25 человек из них подписали контракт на дальнейшую службу, а десять человек уже получили звания старших лейтенантов и разрабатывают новейшие образцы вооружений.
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