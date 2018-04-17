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В Военной академии МТО состоялось открытие международной олимпиады курсантов по информатике
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В Военной академии МТО состоялось открытие международной олимпиады курсантов по информатике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За интеллектуальную победу будут бороться 72 команды из 32 военных вузов МО РФ и 5 вузов оборонных ведомств стран СНГ, представители научных рот и учебных военных центров.
Сегодня в Военном институте (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва (ВА МТО) состоялось открытие IV международной олимпиады курсантов по информатике образовательных организаций высшего образования МО РФ.
С приветственным словом к участникам на церемонии открытия обратился начальник академии, председатель организационного комитета генерал-лейтенант Андрей Топоров. Он выразил уверенность в том, что все участники олимпиады представляют лицо и гордость в области передового научного направления своих институтов.
«Для всех участников мы постарались создать объективные условия, чтобы каждый в рамках олимпиады мог проявить свои творческие способности в открытых, честных и напряженных интеллектуальных баталиях. Помните, что какими бы ни были ваши результаты, вы все уже победители. Каждый из вас добился права участия в олимпиаде, пройдя ряд отборочных испытаний», — отметил начальник академии.
В предстоящей олимпиаде за звание лучшего будут состязаться 72 команды из 32 военных вузов МО РФ и 5 вузов министерств обороны стран СНГ, представители научных рот и учебных военных центров со всей страны.
Также в олимпиаде примут участие представители Санкт-Петербургского университета МВД РФ и Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной защиты МЧС РФ.
В интеллектуальной борьбе определятся лучшие представители как в личных, так и в командных первенствах.
По завершении церемонии открытия прошел первый тур, в котором участники продемонстрировали свои знания использования прикладных программ пакета Microsoft Office.
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