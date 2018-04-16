На участие в научно-деловой программе форума «АРМИЯ-2018» подано более 120 заявок

Органами военного управления и организациями, подведомственными Минобороны России , поданы заявки на 103 мероприятия НДП. Инициаторами 20 мероприятий выступают организации неподведомственные Минобороны России.

В рамках заявочной в Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России уже поступило более 120 предложений от федеральных министерств и ведомств на участие в Научно-деловой программа на форуме «Армия-2018», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ». Как сообщили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, в 2016 году из 104-х, а в 2017 году из 140 мероприятий», — говорится в сообщении.

Количество участников НДП планируется на уровне 9 тысяч человек, при этом прогнозируется более масштабное представительство по их статусу.

Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие ученые и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований Российской академии наук , учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.