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На участие в научно-деловой программе форума «АРМИЯ-2018» подано более 120 заявок
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На участие в научно-деловой программе форума «АРМИЯ-2018» подано более 120 заявок 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Органами военного управления и организациями, подведомственными Минобороны России, поданы заявки на 103 мероприятия НДП. Инициаторами 20 мероприятий выступают организации неподведомственные Минобороны России.
В рамках заявочной в Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России уже поступило более 120 предложений от федеральных министерств и ведомств на участие в Научно-деловой программа на форуме «Армия-2018», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ». Как сообщили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, в 2016 году из 104-х, а в 2017 году из 140 мероприятий», — говорится в сообщении.
Количество участников НДП планируется на уровне 9 тысяч человек, при этом прогнозируется более масштабное представительство по их статусу.
Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие ученые и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.
Научно-деловая программа форума «АРМИЯ-2018» будет проходить в течение четырех дней с 22 по 25 августа на базе ведущей выставочной площадки России — в «Конгрессно-выставочном центре „Патриот“, а также на аэродроме „Кубинка“.
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