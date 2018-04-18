Ещё
В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных ВВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных ВВО 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Более 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах на Курилах, сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолетов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота. Особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан», — говорится в сообщении.
Планируется отработать оборону морского побережья при спецоперации условного противника.
В учениях задействованы 2,5 тысячи человек, порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.
РИА Новости: последние новости
"Риск ударов": авиаперевозчиков предупредили о риске полетов вблизи Сирии В России начались масштабные учения МЧС по предотвращению половодья Эстония в ближайшие четыре года намерена выделить 2,4 млрд евро на оборону
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью187
Самолетам США разрешили летать над Россией47
В России готовят сюрприз для безработных158
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram38
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой229
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение