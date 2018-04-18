На Курилах начались масштабные учения подразделений ВВО

Военнослужащие Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах на Курилах, сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечено, что в учениях задействованы 2,5 тысячи человек, около 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, вертолеты Ми-8АМТШ и три боевых корабля Тихоокеанского флота.

В ходе учений планируется отработать оборону морского побережья при спецоперации условного противника.

В ходе практической части учений военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений нанесут огневое поражение условному противнику при поддержке вертолетов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота.

"Особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан», — говорится в сообщении пресс-службы.