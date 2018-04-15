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Курсанты мотострелковых войск учебных центров ВВО завершают подготовку к выпускным экзаменам
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Курсанты мотострелковых войск учебных центров ВВО завершают подготовку к выпускным экзаменам 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 1,2 тысяч курсантов выполняют упражнения контрольных стрельб по мишеням на удалении от 500 до 1,5 тысяч метров.
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершается подготовка к выпускным экзаменам.
Более 1,2 тысяч курсантов выполняют упражнения контрольных стрельб по мишеням на удалении от 500 до 1,5 тысяч метров.
Военнослужащие ведут стрельбу из пулемета ПКТ и штатной пушки БМП-2 по движущимся мишеням, обозначающим легкую бронетехнику условного противника.
Перед получением допуска к выполнению стрельб из 30-мм скорострельной пушки боевой машины пехоты курсанты прошли теоретическую подготовку с применением компьютерных динамических тренажеров-симуляторов.
Одно из упражнений в ходе выпускных экзаменов будет проходить в ночное время. Экипажи БПМ-2 должны будут поразить мишени на удалении до 1.4 тысяч метров.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.
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