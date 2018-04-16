Более 1,5 тыс. военнослужащих участвуют в учениях с мотострелковыми подразделениями ВВО

ВЛАДИВОСТОК , 16 апреля. / ТАСС /. Более 1,5 тыс. человек участвуют в двусторонних тактических учениях с подразделениями мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), которые начались в Приморском и Хабаровском краях и завершатся боевыми стрельбами. Об этом сообщает в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В рамках контрольной проверки за зимний период обучения сразу на двух учебно-тренировочных комплексах, дислоцированных в Приморском и Хабаровском краях, стартовало двустороннее тактическое учение с подразделениями мотострелковых соединений Восточного военного округа.

Всего к двустороннему учению привлекается более 1,5 тыс. человек, задействовано свыше 160 единиц техники", — сообщил Гордеев.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданные районы, отработав борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника. Для усложнения обстановки военнослужащие будут получать различные вводные, поочередно отрабатывая действия в обороне и наступлении.

Завершатся учения этапом боевой стрельбы, во время которого военнослужащие под прикрытием танков Т-72Б3 и БМП-2 шквальным огнем будут уничтожать условного противника.