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Сорок сотрудников военных комиссариатов Свердловской области награждены медалью «За трудовую доблесть»
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Сорок сотрудников военных комиссариатов Свердловской области награждены медалью «За трудовую доблесть» 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего награды получили более 80 человек.
Сорок сотрудников военных комиссариатов Свердловской области награждены приказом Министра Обороны Российской Федерации награждены за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу и в связи со столетием образования военных комиссариатов награждены медалью «За трудовую доблесть».
Также сотрудникам военных комиссариатов и ветеранам военной службы была объявлена благодарность от командующего войсками Центрального военного округа, вручены почетные грамоты и благодарственные письма Полномочного представителя Президента РФ в УрФО, губернатора и Законодательного Собрания Свердловской области.
Всего награды получили более 80 человек. Это самая масштабная церемония награждения сотрудников военкоматов Свердловской области за несколько десятков лет.
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