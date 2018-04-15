Сорок сотрудников военных комиссариатов Свердловской области награждены медалью «За трудовую доблесть»

Всего награды получили более 80 человек.

Сорок сотрудников военных комиссариатов Свердловской области награждены приказом Министра Обороны Российской Федерации награждены за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу и в связи со столетием образования военных комиссариатов награждены медалью «За трудовую доблесть».

Также сотрудникам военных комиссариатов и ветеранам военной службы была объявлена благодарность от командующего войсками Центрального военного округа, вручены почетные грамоты и благодарственные письма Полномочного представителя Президента РФ в УрФО, губернатора и Законодательного Собрания Свердловской области.

Всего награды получили более 80 человек. Это самая масштабная церемония награждения сотрудников военкоматов Свердловской области за несколько десятков лет.