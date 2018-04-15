Ещё
Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химатаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химатаки 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
ДОХА, 15 апр — РИА Новости. Иордания и США в воскресенье начали совместные военные учения, в которых будут участвовать все рода войск, а также силы специального назначения, сообщил на пресс-конференции командующий учениями бригадный генерал Мухаммед аль-Фаляджи.
"В совместных учениях с иорданскими военными примут участие 3,5 тысячи американских военнослужащих. Они отработают действия по борьбе с терроризмом, установлению порядка и обеспечению охраны жизненно важных объектов ", — сказала аль-Фаляджи. Пресс-конференцию транслировало Иорданское телевидение.
По его словам, учения пройдут в восьмой раз только с участием военных двух стран, а в следующем году намечено участие военнослужащих более 40 государств.
В свою очередь глава управления по тренировкам центрального командования США Джон Мот заявил, что эти учения — «золотой шанс для отработки различных сценариев угроз, которые могут возникнуть в регионе». Он уточнил, что в первый раз на таких учениях они отработают действия мобильной команды по реагированию на нападения с использованием химического оружия, что, по его словам, «является актуальным вызовом в регионе».
Маневры с участием американских военных продлятся в Иордании до 26 апреля.
РИА Новости: последние новости
Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат Эксперт допустил возможность новых ударов по Сирии Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»48
Собчак угодила в громкий скандал160
Британия готовится к «российской атаке возмездия»83
Захарова прокомментировала введение новых санкций255
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»58
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение