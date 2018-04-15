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Более 100 сотрудников МЧС обеспечивали безопасность тестового матча ЧМ-2018
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Более 100 сотрудников МЧС обеспечивали безопасность тестового матча ЧМ-2018 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
15 апреля 2018 г. более 100 сотрудников личного состава и 20 единиц техники ГУ МЧС России по Нижегородской области и его подразделений по региону приняли участие в обеспечении безопасности проведения тестового матча на стадионе «Нижний Новгород».
На тестовом матче отрабатывался порядок взаимодействия организаторов, городских служб и правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка и безопасности.
Во время тестовых мероприятий перед сотрудниками МЧС России стоят задачи по совершенствованию организации взаимодействия между органами управления в период комплексного тестирования сервисов, повышению уровня организации и практической координации действий подчиненных сил и средств при угрозе и возникновении происшествий и инцидентов, проверке готовности работы каналов и средств связи оперативного штаба с органами управления и оперативной группой на передвижном пункте управления, проведению анализа взаимодействия оперативного штаба с создаваемыми органами управления, а также по проверке техники и оборудования, в том числе вертолета МИ-8 МЧС России, робототехники и беспилотных летательных аппаратов.
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