Искусственный интеллект взорвал Вашингтон

Искусственный интеллект смоделировал ядреный взрыв Вашингтона. Основной целью проведения данного анализа является создание наиболее четкого плана действия в случае критической ситуации. Так, команда Virginia Tech воссоздала модель города Вашингтон, воплотив ее практически в точности. В симуляции даже есть население, поступки которых определяются их социальным статусом, полом, возрастом и прочим. Прописаны и такие детали как неадекватное поведение людей, поиск семьи или слепая паника.

Ранее компьютеры не могли воспроизвести настолько точную модель ядерного взрыва, но искусственный интеллект в этом деле значительно преуспел, хотя его модель все же далека от реальности.

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