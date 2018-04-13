Ещё
Искусственный интеллект взорвал Вашингтон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный интеллект взорвал Вашингтон 

mobiguru.ru 13 апреля 2018
Искусственный интеллект смоделировал ядреный взрыв Вашингтона. Основной целью проведения данного анализа является создание наиболее четкого плана действия в случае критической ситуации. Так, команда Virginia Tech воссоздала модель города Вашингтон, воплотив ее практически в точности. В симуляции даже есть население, поступки которых определяются их социальным статусом, полом, возрастом и прочим. Прописаны и такие детали как неадекватное поведение людей, поиск семьи или слепая паника.
Ранее компьютеры не могли воспроизвести настолько точную модель ядерного взрыва, но искусственный интеллект в этом деле значительно преуспел, хотя его модель все же далека от реальности.
Это неполный текст новости
mobiguru.ru: последние новости
Создатель Linux высказался категорически против патчей от Intel Хакеры удалили самый просматриваемый клип на YouTube iPhone 8 не работает после замены дисплея
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»106
Британия готовится к «российской атаке возмездия»212
Собчак угодила в громкий скандал191
Навку довели до слез66
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»71
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение